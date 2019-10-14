وفاة نجمة الكى بوب الكورية "سولى" وتقارير تشير إلى الانتحار

وُجدت نجمة الكي بوب الكورية سولي متوفية في منزلها عن عمر يناهز الـ25 عامًا، ولم يتم التأكد من سبب وفاتها بشكل رسمي.



وذكر برنامج et بالعربي، أن التقارير الأولية تشير إلى أنها انتحرت، ومحطة حريق سونجنام، ذكرت أنها تلقت تقريرًا بوفاتها حوالي الساعة الـ 3.20 مساءً.



وعقب إعلان الخبر أعلنت فرقة super junior إلغاء إصدار ألبومها الجديد time slip.

