وجوه «مصر تستطيع».. 5 معلومات عن محيي حافظ

أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن التنمية والاستثمار قضايا ذات أولوية قصوى، جهود كبيرة تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين، وذلك للمصريين بالخارج الذين حققوا العديد من النجاحات والخبرات بمجالات الاستثمار وعالم المال والأعمال والاقتصاد.



وأضافت الوزارة أنه فور دعوتهم استجابوا على الفور للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 15و16 أكتوبر الجاري.



وتستعرض "الدستور" أحد المشاركين في المؤتمر وهو كالآتي:



- الدكتور محيى حافظ اتخذ من الصناعات الدوائية مجالًا حقق فيه نجاحات كبيرة.

- مؤسس ورئيس مجموعة شركات ومصانع "بايونير" للمستحضرات الدوائية بدولة طاجيكستان.

- وكذلك ترأس مجلس إدارة شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية.

- كما أنه رئيس لجنة الصحة والدواء بالاتحاد المصري للجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبي.

- عضو لجنة الاتصال الصناعي بالجامعة البريطانية في مصر.