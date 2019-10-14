8 معلومات عن ماجد زكي المشارك بمؤتمر "مصر تستطيع"

أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن التنمية والاستثمار قضايا ذات أولوية قصوى.. جهود كبيرة تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين، وذلك للمصريين بالخارج الذين حققوا العديد من النجاحات والخبرات بمجالات الاستثمار وعالم المال والأعمال والاقتصاد.



وأضافت الوزارة، أنه فور دعوتهم استجابوا على الفور للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 15و16 أكتوبر الجاري.



وتستعرض "الدستور" حكاية أحد المشاركين في المؤتمر وهو كالآتي:



- ماجد زكي رجل أعمال متميز محب للأعمال والأنشطة الخيرية.

- مهتم برعاية الأطفال خاصة نزلاء دور الرعاية.

- اقتحم مجال العقارات وحقق نجاحات كبيرة.

- حقق نتائج رائعة في قطاع رعاية وتعليم الأطفال والاستثمار والتطوير العقاري.

- يعد ركيزة حقيقية لمجتمعه في نيو ساوث ويلز.

- أسس أكاديمية ليتل زاكس في عام 2012 لرعاية الطفولة المبكرة ونمت السلسلة إلى 20 مركزًا.

- مؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة Little Einstein التي حققت العديد من النجاحات والتغييرات في معايير تطوير ورعاية الطفولة بأستراليا.

- يمتلك العشرات من أصول التملك الحر في جميع أنحاء أستراليا، وقد طور العديد منها شخصيًا، وحصل على العديد من التكريمات والجوائز أبرزها: مؤيد ذهبي من مؤسسة الأطفال المصابين بالسرطان، رجل أعمال متميز في العام، نيو ساوث ويلز، ورجل أعمال متميز في العام NSW Australian Business.