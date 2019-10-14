"مستثمري الغاز": البوابة الحكومية للأراضي الصناعية تمنع السمسرة

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن البوابة الإلكترونية للأراضي الصناعية التي أطلقها مجلس الوزراء، ستساهم في فض الاشتباك بين الجهات الحكومية، وتوفير المعلومات اللازمة لجميع الأراضي الصناعية المتاحة للاستثمار.



وأكد "سعد الدين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن البوابة عبارة عن رصيد أراضٍ متاح عبر عدة جهات، منها رصيد لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء آخر لدى المحافظات، وجزء لدى هيئة التنمية الصناعية، وجزء لدى وزارة الصناعة، وهى جملة الأراضي التي تعتمد عليها للطرح للمستثمرين، وتهدف لتجميع هذه القطع من الأراضي على خريطة إلكترونية واحدة تسمى "بنك الأراضي".



وأضاف رئيس جمعية "مستثمري الغاز" المسال، أن أهم الإيجابيات التي يحققها إطلاق بنك الأراضي الصناعية، عدم وجود وسيط بين المستثمر والحصول على الأرض، مضيفًا: أنه يمنع سمسرة الأراضي وبيع المميز منها لمستثمرين بعينهم، لأن التعامل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية وليس من خلال أشخاص، إذ ستحصل فقط الشركة التي تنطبق عليها الشروط، على كل قطعة أرض.