شاهد.. كارولين عزمي بإطلالة كاجوال تُبرز رشاقتها

شاركت الفنانة كارولين عزمي، جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.



وتألقت كارولين عزمي، بإطلالة كاجوال أبرزت رشاقتها وقوامها الممشوق مرتدية بنطلون أسود وبلوزة بيضاء من الدانتيل من منطقة الصدر.



وحازت الصور على إعجاب المتابعين.



واعتمدت كارولين عزمي شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت في الميكب على المكياج الهادئ الذي يبرز جمال عيونها، وأحمر شفاه باللون البينك.



ولم تتكلف كارولين بكثير من الإكسسوارات واكتفت بسلسلة بسيطة لإكمال إطلالتها.



يُذكر أن كارولين عزمي هي ممثلة مصرية درست بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في العديد من الأعمال المسرحية التي لفتت إليها الأنظار لما تمتلكه من موهبة وبراعة في تجسيد الشخصيات الكوميدية ضمن سلسلة عروض مسرح النهار، مما أهلها للانضمام لفريق مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية، لتصبح إحدى عضوات فريق «الفرقة»، الذي أسسه المخرج محمد علام.