أعلنت الصحف الإسبانية، موعد ومكان إقامة حفل تسليم الحذاء الذهبي الأوروبي، للأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب فريق برشلونة، بعدما نجح في الموسم الماضي بالتتويج هدافا للبطولات المحلية الأوروبية.



وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن ميسى سيتسلم جائزته الأربعاء 26 أكتوبر الجاري، في حفل كبير بالعاصمة الإسبانية في وجود عائلة اللاعب، وعدد كبير من وسائل الإعلام، ووفد رسمي من نادي برشلونة الإسباني، وبعض مسئولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وأضافت الصحيفة، أن قائد برشلونة سيستلم الجائزة في قاعة "أنتيخوا فابريكا إيستريلا دام" في مدينة برشلونة.



يذكر أن البرغوث الأرجنتينى سبق وتوج بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي من قبل خمس مرات، عن مواسم: 2009 2010، 2011 2012، 2012 2013، 2016 2017، 2017 2018.



وشهد الموسم الماضي تنافسًا على هذه الجائزة بين أكثر من لاعب، منهم ثنائي فريق ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وكذلك الفرنسي كيليان مبابي، والإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا، مهاجم فريق سامبدوريا وهدّاف "الكالتشيو" في الموسم الماضي.