تفاصيل مران الزمالك استعدادا للأهلي

قاد المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، دوسان، والمدرب عصام مرعي، تدريبات الفريق، اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها السبت المقبل.



وتوجه المدير الفني لفريق الزمالك ميتشو، إلى الإسكندرية للوقوف على حالة لاعبي الفريق المنضمين لمنتخب مصر، والمتوقع مشاركتهم في مباراة بتسوانا الودية مساء اليوم، ومشاهدتهم من الملعب، في الوقت الذي أدى فيه اللاعبون المشاركون في ودية المنيا، أمس الأحد، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق، تحت قيادة الإسباني رودريجيز، مدرب الأحمال بالفريق للتغلب على الإرهاق، وإعداد هذه المجموعة بشكل قوي للفترة المقبلة.



ووصل اللاعبان الدوليان التونسيان، حمدي النقاز وفرجاني ساسي، اليوم إلى القاهرة للانتظام في تدريبات الفريق، عقب المشاركة مع منتخب بلادهما في الأجندة الدولية؛ حيث انتظم النقاز بالفعل في التدريبات الجماعية بملعب النادي، بينما حصل ساسي على راحة بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو خوفا من تعرض اللاعب للإجهاد.



وأدى اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" تدريبات تأهيلية بصالة الألعاب الرياضية للنادي - على هامش مران الزمالك - في إطار برنامج موضوع للاعب من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة عضلية، فيما واصل اللاعب محمد حسن، برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها بالركبة، حيث أدى جلسة علاجية وبعض التدريبات التأهيلية بصالة الألعاب الرياضية للنادي.