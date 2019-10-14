لوكا مودريتش يغيب عن ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن اللاعب لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي وفريق ريال مدريد الإسباني، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ويلز أمس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.



وتعرض لوكا مودريتش لإصابة قوية غادر على أثرها أرضية ملعب المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1)، بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي الخصم، وسط شكوك حول قدرته على المشاركة في الكلاسيكو.



وقال مودريتش في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "عانيت من التواء في العضلات، قدمي تؤلمني قليلا خاصة بعد تورمها".



وأضاف: "أعتقد أن الأمر ليس خطيرًا، سأكون بخير في غضون أيام قليلة".



وأوضح: "طبيب المنتخب أخبرني بأنها إصابة غير جيدة، لكن يجب ألا تكون فترة الغياب طويلة، لقد أبلغت الجهاز الطبي لريال مدريد، ليكون النادي على معرفة بتطور الأحداث معي".



وتؤكد تصريحات مودريتش احتمالية غيابه عن الكلاسيكو أمام برشلونة بنسبة كبيرة، في اللقاء الذي سيقام في 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.