نسرين طافش تشعل "إنستجرام" بإطلالة مثيرة

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" بصورة جديدة لها، أثناء حضورها بفندق الفور سيزون بالقاهرة.



وظهرت "طافش" بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود عاري الكتف، ومفتوح لأعلى الركبة، كما اعتمدت مكياجا ناعما وتسريحة شعر بسيطة وجذابة.



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية كان فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل.





