تجديد حبس 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

جددت النيابة العامة، حبس 4 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.



المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية كل من: مصطفى الحناوى، وأحمد إبراهيم، وعامر إسماعيل، والشحات البيانى.



وجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.