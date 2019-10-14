نزوح 160 ألف شخص في العدوان التركي على سوريا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيًا إلى خفض فوري للتصعيد.



وأعرب غوتيريش في البيان عن قلقه البالغ من تصاعد الوضع في شمال سوريا.



ودعا إلى خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي، مطالبًا إياها بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.



وأشار الأمين العام إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي، وطالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق.



واقتربت قوات النظام السوري من الحدود مع تركيا، تطبيقًا لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته أنقرة وفصائل سورية موالية لها قبل نحو أسبوع ضد مناطق سيطرتها.



ويتواصل اليوم الهجوم التركي على وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية، رغم أنها كانت حليفة للولايات المتحدة والقوى الغربية ضد تنظيم داعش الإرهابي.