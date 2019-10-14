"نجم الشمال".. هدية نادرة من "بوتين" للعاهل السعودي

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مستهل زيارته للسعودية اليوم الإثنين، أحد أندر صقور العالم على الإطلاق، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقالت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن الهدية النادرة عبارة عن طائر يحمل اسم "ألفا"، من فصيلة "الصقور الحمراء" النادرة المتواجدة في "كاماتشاتكا" أحد أقاليم روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الطائر حمل سابقا اسم "نجم الشمال"، ولا يوجد سوى بضعة آلاف من هذا الفصيل في العالم.



يذكر أن الرئيس الروسي بوتين، بدأ اليوم زيارة رسمية للسعودية، يلتقي خلالها العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وأضاف نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن المحادثات التي يجريها بوتين مع القادة السعوديين تشمل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي المتعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.