20 اتفاقية تعاون «سعودية- روسية»

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات بين البلدين.



وقال بن سلمان، خلال حفل التوقيع بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.



وأشار إلى أن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط وإطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى وبروتوكول للتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، واتفاقية بشأن إنشاء ملحقية تجارية بين حكومتي البلدين.



وقال خادم الحرمين الشريفين، في وقت سابق اليوم، إن الاتفاقيات بين روسيا والسعودية، خصوصًا في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية، معربًا عن تطلعه للعمل مع روسيا دومًا لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب.