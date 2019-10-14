إقالة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فى السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، قرارًا اليوم، بإعفاء صديق بشير محمد عباس من وظيفة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء السودانى بأن القرار وجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى ذات الصلة، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.



وكان حمدوك قد أعفى عددًا من وكلاء الوزارات في السودان، في الفترة الماضية.