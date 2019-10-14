"القروي" يهنئ قيس سعيد لفوزه برئاسة تونس

قدم المرشح الخاسر في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس نبيل القروي اليوم الاثنين، تهانيه للمرشح الفائز قيس سعيد بعد يوم من إعلان النتائج التقديرية لمؤسسات استطلاع الرأي.



ونشر قطب الإعلام ورجل الأعمال نبيل القروي ورئيس حزب "قلب تونس" بيانا اليوم شمل عبارات التهنئة لمنافسه الفائز والرئيس الجديد لتونس.



وجاء في البيان "في البداية أتقدم إليكم بأسمى عبارات التهنئة بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية متمنّيا لكم كل النجاح والتوفيق في أداء مهامكم الجسيمة خصوصا في هذه المرحلة الدّقيقة من تاريخ تونس التي تتميّز بعسر استكمال مقوّمات الانتقال الديمقراطي وصعوبة الأوضاع الاقتصاديّة التي تمرّ بها بلادنا".



وأضاف البيان "بهذه المناسبة أعدكم باسمي الخاص وباسم حزب قلب تونس، أننا سنكون لك داعمين ومساندين في كل ما فيه مصلحة الوطن وخير شعبها".



وكشف استطلاعان للرأي على الأقل عند إغلاق مكاتب الاقتراع أمس الأحد، عن فوز كبير لسعيد بنسبة تراوحت بين 72 و77 بالمئة من مجموع الأصوات.



وكان القروي قابعا في السجن منذ 23 أغسطس للتحقيق معه في اتهامات بتبييض أموال وتهرب ضريبي وغاب عن الحملة الانتخابية للدور الأول الذي أجري يوم 15 سبتمبر، وأفرج عنه قبل جولة الاعادة بأربعة أيام. وحصل حزبه على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية.