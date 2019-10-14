رانيا ملاح بإطلالة سوداء تشعل انستجرام

شاركت الفنانة السورية رانيا ملاح، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديدة لها.



وتألقت "رانيا" بإطلالة سوداء، حيث ارتدت بنطلون هاي ويست أسود وبلوزة سوداء شيفون.

وعلقت "رانيا" على الصورة، كاتبة: الحياة اقصر من أن تُثبت حسن نواياك للآخرين، فهم في النهاية لن يحكمو عليك إلا بحسب نواياهم.



يُذكر أن رانيا أنهت تصوير دورها في مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، والذي تنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية مع بداية العام الجديد، والمسلسل من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".

