"السياحة" تمنع الشركات المخالفة من تنظيم رحلات العمرة

طالبت غرفة شركات السياحة من جموع الشركات الراغبة في تنظيم رحلات العمرة للموسم الجديد أن يقوموا بكتابة إقرار يفيد بعدم تنظيم أي من رحلات العمرة؛ إلا بعد التأكد من الموقف للشركة أو عدم وجود أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من وزارة السياحة.



كما ألزمت الغرفة الشركات بعد توجيه أي من المعتمرين إلى الموانئ دون حصول الباركود الخاصة بها الذي سيتعامل به المعتمرين بالمنافذ سواء الجوية أو البرية.



وجاء في نص الإقرار "أتعهد بالالتزام بها وكذلك صحة كافة المستندات المقدمة لإدارة العامة للسياحة الدينية والمرفوعة على البوابة من قبل الشركة والخاصة بكافة الرحلات المنفذة من الشركة خلال موسم العمرة 1441 هـ. كما أقر بعلمي وموافقتي على أن اعتماد وزارة السياحة لتوثيق عقود الوكالة السعودية لموسم عمرة 1441 هــ لا يعد إلزام عليها بالموافقة على مراجعة وتفعيل برامج العمرة التي ترغب الشركة في تنفيذها حال وجود موقف للشركة وأقر بتنفيذ ما قد يصدر ضدها من جزاءات بعد إتمام عملية التوثيق أو المواقف التي مازالت قيد البحث".



وتابع الإقرار: "كما تتعهد الشركة بعدم توجيه أي من عملائها إلى موانئ السفر الجوية أو البحرية أو البرية دون التأكد من إصدار البار كود الخاص بذلك وأكون مسؤول مسؤولية كاملة أمام الوزارة والمعتمرين وتحمل كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة وكذا أى التزامات قد تنشأ قبل الوزارة والمعتمرين، دون أدنى مسئولية على الوزارة في هذا الشأن. وهذا إقرار وتعهد منى بذلك".