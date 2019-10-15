الزراعة: استيراد 10 ملايين و757 ألف طن قمح

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن كميات القمح المستوردة من أول العام الجاري وحتى شهر سبتمبر، بلغت 6 ملايين و447 ألف طن، وذلك لصالح شركات مطاحن القطاع الخاص، بينما بلغت كميات القمح التي تم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية من أول العام الحالي وحتى شهر سبتمبر، بلغت 4 ملايين و310 آلاف طن.



وأشار "العطار" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن إجمالي كميات القمح المستوردة لصالح هيئة السلع التموينية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بلغت 876 ألفا و600 طن، موضحا أن عدد الشحنات التي تم استيرادها لصالح هيئة السلع التموينية خلال شهري أغسطس وسبتمبر بلغت 14 ألف طن.

