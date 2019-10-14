خالد علي يدعي اختفاء إسراء عبد الفتاح ويظهر معها في النيابة

المسيرة العملية والسياسية ل خالد على توضح حجم التلون الذى يتمتع به في جميع مواقفه وحديثة المشبوه ضد القضاء والأجهزة الأمنية ، ولابد أن تنتابك الحيرة عندما يدعي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك إختفاء اسراء عبد الفتاح، ثم يظهر معها في نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق.

وفي الوقت الذي ترى المحامي والناشط المرشح الرئاسي الأسبق يدعي الهجوم على الإخوان وينفي علاقته بالتنظيم تجده يدافع عن الإخواني مصطفي الخطيب أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة وأحد مسئولي اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية .