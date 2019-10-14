إعلان الفائزين بمقاعد النقابة العامة للأطباء على مستوى القطاعات

أعلنت الدكتورة نجوى الشافعى رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، عن الفائزين بانتخابات التجديد النصفى على مستوى القطاعات.



وأوضحت أنه على مستوى قطاع القاهرة فازت الدكتورة رانية العيسوي بـ 481 صوتا، وعلى مستوى قطاع شرق الدلتا فاز الدكتور أحمد الهواري بإجمالى 2028 صوتا، وعلى مستوى قطاع غرب الدلتا الدكتور أحمد نوار بإجمالى 1140 صوتا.



وأضافت أنه على مستوى قطاع وسط الدلتا فاز الدكتور محمد الاكشر بإجمالى 1013 صوتا، وعلى مستوى قطاع شمال الصعيد فاز الدكتور عماد سمير بإجمالى 1281 صوتا، وعلى مستوى قطاع جنوب الصعيد فازت الدكتورة ايمان سلامه بإجمالى 1408 صوتا.



وأوضحت أنه فاز على المقاعد بالتزكية، كل من شمال سيناء المجلس بالكامل، وكفر الشيخ، كما فاز بمنصب النقيب بالتزكية كل من أسيوط والمنوفية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنقابة الأطباء، الآن بمقر دار الحكمة، للإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام.