بعد تشريد عائلاتها.. أم سورية توجه رسالة لأردوغان (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو لسيدة من سكان شمال سوريا، تحمل طفلتها متنقلة إلى الحدود السورية التركية، هربًا من القصف الذي تعرضت له بلدتها بمدفعية القوات المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ووجهت الأم السورية، وهى تحمل طفلتها بعد تشريد عائلتها بسبب القصف التركى، رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التركى، قائلة: "أردوغان عايز الأرض ياخدها ويشبع منها، ما نريدها، ولكن سنظل بحدود بلدنا هربًا من طياراتك، الله ياخدك، لوين بدنا نروح، أنا عندي 4 ولاد.. لوين بدي أروح بهالقصف، بس خبروني يا أوروبا يا عرب".



وأشار تقرير للأمم المتحدة، إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص عن مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين في شمال شرق سوريا نتيجة العدوان التركي، حيث يعاني الآلاف من النازحين في شمال شرق سوريا من نقصًا في المواد الغذائية، ومتطلبات الحياة الأساسية جراء العدوان التركي على أراضيهم.

