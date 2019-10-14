تقديم 12 مقطع فيديو للمحكمة في إهانة ريهام سعيد مرضى السمنة

قدم المحامي أشرف ناجي، مقدم البلاغ ضد الإعلامية ريهام سعيد، لمحكمة الجنح "فلاشة" تحوي 12 مقطع فيديو تتضمن تفاصيل إهانة مرضى السمنة، مطالبًا بإيقاف قناة الحياة.



وبدأت محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، جلستها الأولى من محاكمة الإعلامية ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة؛ حيث تغيبت الإعلامية عن حضور الجلسة، وحضر دفاعها بالنيابة عنها.



كان المحامي أشرف ناجي اتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها الشهير "صبايا".



كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وبرنامجها، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.