"التضامن": مسح سمعى على 900 طفل بحضانات الأسمرات.. اليوم

قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء مسح سمعي، اليوم الثلاثاء، على 900 طفل بحضانات حي الأسمرات، من عمر يوم وحتى 6 سنوات.



وأكدت الوزارة، أنه في حال معاناة الطفل من مشكلة في السمع، سيتم تحويله إلى مستشفى الإحالة في المحافظة المقيم فيها.



والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع، تتم بين المواليد الجدد من خلال فحص السمع إلزاميًا لحديثي الولادة، لتسهيل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.



والإعاقة السمعية هي رابع إعاقة على مستوى العالم، وهي إعاقة مخفية، لا تظهر في بداية الولادة، متابعًا: "وحال الاكتشاف المبكر نستطيع علاج الطفل المريض بمعينة سمعية أو بعملية جراحية، وبالتالي يحد من الإعاقة السمعية، وفي الوقت نفسه يعطينا نسبة واضحة للضعف السمعي لحديثي الولادة، لأنها غير موجودة في مصر".