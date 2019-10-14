رسميًا.. حسين خيرى نقيبًا للأطباء

وقالت الدكتورة نجوى الشافعى، إن أعداد الأصوات الصحيحة بلغت 17055 صوتًا، فى حين بلغ إجمالى الأصوات الباطلة 413 صوتا.



وأضافت أنه بالنسبة لمقاعد النقابة العامة فاز بها على مستوى فوق السن، الدكتور إيهاب الطاهر بـ6193 صوتا، والدكتور إبراهيم الزيات بـ5672 صوتا، والدكتور رشوان شعبان بـ3797 صوتا.



وأشارت إلى أنه فاز بمقعد النقابة تحت السن كل من: الدكتور أبوبكر القاضي بـ7096 صوتا، الدكتور أحمد السيد بـ5648 صوتا، محمود عرفة بـ4610 أصوات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بنقابة الأطباء، الآن، بمقر دار الحكمة، للإعلان عن النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والفرعيات والنقيب العام.

أعلنت الدكتورة نجوى الشافعى، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، عن فوز الدكتور حسين خيري بمنصب نقيب الأطباء بإجمالى 5788 صوتا بفارق 1992 صوتًا عن المرشح الثاني.