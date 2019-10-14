بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة أزمة التوك توك

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة.



وتناقش اللجنة في اجتماعها، والذي خصصته كجلسة للاستماع لكافة المسئولين والوزارات المعنية، العمل على تطبيق مبادرة احلال السيارات الميني فان بالتوك توك؛ للقضاء علي ظاهرة انتشار التوك توك أو العمل على توفيق أوضاعها، وما تقوم به الحكومة في الأمر من مجهودات.



ومن المقرر أن تستمع اللجنة في الاجتماع إلى ممثلي الوزارات المعنية المختلفة بهذه المبادرة.



كما بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في مجلس النواب، برئاسة المهندس عماد حمودة، وتستكمل اللجنة في اجتماعها اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والتخطيط العمراني التعديلات على مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبدأت اللجنة في مناقشة التعديلات على المادة 58 من مشروع القانون.