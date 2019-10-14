تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل "قاضي التجمع"

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه، لجلسة 18 نوفمبر المقبل؛ لسماع الشهود.



وكانت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة التي أشرف عليها المستشار محمد سلامة، قد كشفت أن السلاح المستخدم في إطلاق الرصاص على القاضي يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.



كان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، يفيد بتعرض قاضٍ بمحكمة الأسرة لإطلاق النار عليه داخل منزله.



وكشفت التحريات عن أن المتهم من جيران المجني عليه، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ومهتز نفسيًا، فتم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة الشروع في قتل القاضي، فظل يهذي بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.