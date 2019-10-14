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سياسي

"المالية": خطة شاملة لتطوير الموانئ والجمارك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:56 م
الدكتور إيهاب أبو
الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الحكومة كلها تركز على فك التشابكات المالية والإجرائية بين الجهات المختلفة، خلال الفترة الماضية، موضحًا وضع خطة شاملة لتطوير أعمال الجمارك والموانئ على مستوى الجمهورية.

وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن هناك خطة شاملة لتطوير أعمال المجتمع المينائي بالكامل وليس الجمارك فقط، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ووزارة المالية تتابع خبرات كل الدول في تطبيق منظومة النافذة الواحدة في مصلحة الجمارك.

من ناحيته قال مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن هناك 23 جهة موجودة بقوانين الجمارك، مضيفا:"ولا ننكر أن زمن الإفراج الجمركي كبير، وتم تحديد الأصناف والجهات التي يجب عرضها عليها، وتم عرض هذه القائمة على رئيس مجلس الوزراء، وصدرت قرارات بأن الزمن الأقصى 72 ساعة لعرض البضائع على الجهات المعنية".

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