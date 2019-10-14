الجيش التركي يصل إلى طريق الحسكة حلب الدولي (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات حية من القصف التركي تجاه البلدات السورية، في اليوم السادس على التوالي، والذي أدى إلى نزوح الكثير من أهالي المناطق التي تتعرض للقصف.



كما وصل الجيش التركي إلى طريق الحسكة حلب الدولي، حيث وصلت أكثر من 20 دبابة ومصفحة تركية تتمركز في محطة المبروكة على الطريق الدولي.



وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت الفصائل الموالية لتركيا السيطرة على جزء من الطريق الدولي المذكور، وقطع طرق الإمداد على "قوات سوريا الديمقراطية".



واستهدف مسلحو "نبع السلام" سيارات وركابها هناك خلال سيطرتهم القصيرة على جزء من الطريق، كما نفذوا إعدامات ميدانية بحق أفراد من الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، وبينهم الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.



كانت القوات التركية، الخميس الماضي، قد بدأت العملية العسكرية فى شمال سوريا بشن المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.

