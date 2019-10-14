"كن متطوعا" تطلق أولى فعاليتها فى 3 محافظات

نظمت حملة " كن متطوعا" إحدى حملات مبادرة بينا "مصر بكرة أحلى" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أولى فعاليتها الميدانية للتوعية بأهمية التطوع ورفع مستوى التفاعل والتوعية داخل المجتمع، حيث قام متطوعي الحملة بالنزول الميداني وإجراء اللقاءات المباشرة مع الجمهور لنشر التوعية عن مفهوم التطوع فى خدمة المجتمع ودور المجتمع المحلى فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة بدور ومؤسسات الرعاية.



وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن الحملة تم إطلاقها مارس من العام الجاري، وتهدف إلى دعم مفهوم العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية لكل الفئات العمرية حيث تستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء وتتبلور فكرة عملها في حصر كل الخدمات المقدمة من المجتمع المدني فى إطار المناطق المحددة للحملة والتنسيق بين الجهات الشريكة من جمعيات أهلية والمجتمع مدني للاستثمار كفرصة تسويقية عن الحملة مثل النوادي والمساجد.



وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت تدريبات مكثفة ل20 متطوع على منهجية التعامل مع المتطوعين من كل الفئات العمرية وتسكينهم فى أنشطة أسبوعية داخل مؤسسات الرعاية، كما تم تنسيق أيام تواجد للمتطوعين من أهالى المناطق المستهدفة مع الأخصائيين داخل مؤسسات الرعاية وبدء التدخل للتعرف على إمكانيات المتطوع ومجالات عملهم لاستثمارها فى خدمة أبناء الدار مثل ( التدريس - الطب - الفنون وغيرها ).



وأضافت الألفي أن التنفيذ الأولى للحملة شهد تجاوبا كبيرا من الجمهور مع الشباب وقد تم توزيع فلاير يتضمن كافة المعلومات عن دور الرعاية المستهدفة وهواتفها والعناوين الخاصة بها، مشيرة إلى أن تلك الفاعلية تجريبية حيث سيعقب ذلك التعميم على مستوى محافظات المبادرة وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وان بداية التجريب سيكون بمناطق مصر الجديدة والمطرية حيث سيتم النزول للتجمعات بالأندية والمساجد والكنائس للتعريف بأهمية التطوع وكيفية تخصيص جزء من الوقت لخدمة المجتمع فى إطار مسئوليات وأهداف محددة.