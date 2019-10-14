بدء محاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة

بدأت محكمة جنح الجيزة، اليوم الاثنين، جلستها الأولى من محاكمة الإعلامية ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة، حيث تغيبت الإعلامية عن حضور الجلسة، وحضر دفاعها نيابة عنها.



كان المحامي أشرف ناجي تقدم ببلاغ يتهم فيه ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها الشهير "صبايا".



كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضد ريهام سعيد وبرنامجها، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.