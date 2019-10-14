عادل العمدة: الاتحاد الأوروبى لن يلتفت لتهديدات أردوغان (فيديو)

وأوضح "العمدة"، أن الإجراءات التى يفعلها "أردوغان" تحاول تهديد الأمن الأوروبى، والضغط على الحالة الإنسانية والنفسية للشعوب، لافتًا إلى أن الاتحاد بصفة عامة قام بأخذ قرار بأنه لن يلتفت إلى هذه التهديدات، منوهًا بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على فرض عقوبات على تركيا ووقف كل إمدادات الأسلحة التركية.

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن هناك رد فعل سريعًا من موقف الدول الأوروبية الخاص بالعدوان التركي على سوريا، والتهديدات التى يستخدمها "أردوغان"، ومحاولة توصيله لداعش الإرهابية هناك.وأضاف "العمدة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الرئيس التركي يريد الضغط على الاتحاد الأوروبى من خلال توجيه المجتمع الداخلى لديه للأحداث الخارجية، والتى تكون بعيدة عن المعيار الاقتصادي بتركيا.