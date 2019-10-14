الرئيس الروسى يصل السعودية

وصلت منذ قليل طائرة الرئيس الروسي إلى السعودية، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي المتعثر.



وجاء في تصريحات صادرة عن مكتب الرئيس الروسى أنه من المقرر أن يلتقي بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، للتركيز على التجارة والاستثمارات.



وتعرض الاقتصاد الروسي للشلل خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر صادرات روسيا الرئيسية.



ويبدو أن روسيا غير قادرة على تحقيق تقديرات النمو بنسبة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.



وتسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط لأن أسعار السلعة تراجعت بسبب وفرة المعروض العالمي.