الكرملين يحذر من تصعيد الوضع فى سوريا

حذر الكرملين الروسي، اليوم الإثنين، الأطراف المشاركة في الصراع السوري من تصعيد الوضع وتهديد العملية السياسية.



يأتي هذا فيما هاجمت قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية فصائل كردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، الخميس الماضي، قبل شن عملية برية عبر الحدود قد تحدث تحولًا في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام.



يأتي الهجوم بعد أيام فقط من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة، الأمر الذي أثار تنديدًا من أعضاء كبار في الحزب الجمهوري قالوا إن الرئيس تخلى عن الأكراد الموالين لواشنطن.



وأبلغت تركيا مجلس الأمن الدولي في رسالة أطلعت عليها "رويترز"، بأن العملية العسكرية ستكون "متناسبة ومحسوبة ومسئولة" وسيجتمع المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الخميس، لبحث سوريا بطلب من الدول الخمس الأوروبية الأعضاء (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا).