فيتنام ترفع فيلم رسوم متحركة من دور العرض بسبب "الصين"

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، أن وزارة الثقافة الفيتنامية رفعت فيلم الرسوم المتحركة "أبوماينابل" من دور العرض، بعد عرض مشهد يظهر خريطة عليها "خط النقاط التسع"، الذي يحدد المنطقة التي تطالب بها الصين في بحر الصين الجنوبي.



ويشار، إلى أن البحر الشرقي هو الاسم الذي يفضل إطلاقه على بحر الصين الجنوبي في فيتنام.



وتزعم الصين، أحقيتها في المنطقة كلها تقريبا، كما أن هناك نزاعات بينها وبين العديد من الدول في جنوب شرق آسيا حول المنطقة.



ويستخدم "خط النقاط التسع" لترسيم المنطقة الشاسعة التي تطالب بها الصين في بحر الصين الجنوبي، والتي تشمل جزر سبراتلي المتنازع عليها وجزر باراسيل والجرف القاري الغني بالنفط في فيتنام.



وكان قد تم عرض فيلم "أبوماينابل" لأول مرة في دور العرض الفيتنامية، في الرابع من أكتوبر الجاري، وهو عبارة عن تعاون بين شركتي الانتاج السينمائي، "دريم ووركس أنيميشن" و"بيرل ستوديو" في شنغهاي.



وفي أحد مشاهد الفيلم، الذي تدور أحداثه في شنغهاي، تظهر خريطة الصين على الحائط، كما يظهر عليها "خط النقاط التسع" بوضوح.



وقد تم تداول صور الخريطة على وسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء فيتنام خلال مطلع الأسبوع، ما أدى في النهاية إلى سحب الفيلم من دور العرض.



ويشار، إلى أن استكشاف النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي يعتبر قضية خطيرة في فيتنام والصين، مما تسبب في إشعال سلسلة من الصراعات العنيفة خلال الفترة بين عام 1974 وعام 1988، بشأن السيطرة على جزر سبراتلي وباراسيل.