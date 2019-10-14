مقتل 121 من "قسد" و86 من الموالين لتركيا منذ بدء العدوان التركي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 121 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) و86 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا، منذ بدء العدوان التركي شمال شرقي سوريا.



ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين نقلا عن المرصد السوري الذي يتخذ من لندن مقرا له.



و تحتدم المعارك شمالي سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها.



وأسفر العدوان الذي شنته تركيا ضد القوات الكردية شمالي سوريا عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا.