قائد القوات الجوية: حريصون على تحديث قدرات قواتنا





















وأكد أنه على الشعب المصرى أن يفتخر بقواته المسلحة وقواته الجوية التي تقف دائمًا مع إرادة الشعب العظيم ضمانًا لاستقراره ورخائه، وصونًا لمقدرات شعبنا العظيم وتاريخه وحضارته المجيدة لتظل مصرنا الغالية حرةً أبية.





أكد الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، على الكفاءة القتالية للقوات الجوية لتصبح جاهزة على أداء مهامها على مدار الساعة وتحت مختلف الظروف.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد القوات الجوية بمناسبة عيد القوات الجوية، حيث تم اختيار يوم 14 أكتوبر عيدًا للقوات الجوية، وهو اليوم الذى حاول فيه العدو القيام بتنفيذ هجمات جوية ضد قواعد مصر الجوية بمنطقة الدلتا، بهدف إضعاف التجمع القتالى للقوات الجوية وإفقاد قواتنا القدرة على دعم أعمال قتال القوات البرية، فتصدت مقاتلاتنا للعدو ودارت أكبر معركة جوية فى سماء مدينة المنصورة والتى سميت فيما بعد بمعركة المنصورة، شاركت فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين وقد أظهر فيها طيارونا جراءة وإقداما ومهارات فائقة فى القتال الجوى.واستمرت هذه الملحمة أكثر من 53 دقيقة تكبد العدو خلالها أكبر خسائر فى طائراته خلال معركة واحدة فى مرحلة من مراحل الصراع العربى الإسرائيلى، حيث تم إسقاط 18 طائرة (رغم تفوقه النوعى والعددى) مما أجبر باقى الطائرات المعادية على الفرار من سماء المعركة، ومنذ ذلك التاريخ لم يُقدم العدو الجوى على مهاجمة مصرنا الحبيبة ومن هنا تم اختيار هذا اليوم عيدًا للقوات الجوية.وشدد قائد القوات الجوية على التحديث المستمر لقدرات وإمكانيات القوات الجوية، من خلال إمدادها بمنظومات متطورة من الطائرات متعددة المهام "الرافال" والتى تعد من أحدث طائرات الجيل الرابع المتطور لما تملكه من نظم تسليح قدرات فنية وقتالية عالية، والطائرات الموجهة المسلحة وكذلك طائرات النقل "الكاسا"، وأيضًا طائرات الإنذار المبكر والاستطلاع والهليكوبتر الهجومى والمسلح والخدمة العامة من مختلف دول العالم، بما يتناسب مع المتطلبات العملياتية لتصبح لدى القوات الجوية منظومة متكاملة من أحدث الطائرات.وقال إنه يتم تحديث طائرات التدريب بما يتناسب مع امتلاك الطائرات متعددة المهام الحديثة، ويتبع ذلك تحديث وزيادة أعداد المحاكيات للارتقاء بمستوى تدريب الأطقم الطائرة لتحقيق الجدوى الاقتصادية والعملياتية للحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية للطائرات لتصبح جاهزة على أداء مهامها على مدار الساعة وتحت مختلف الظروف.وأوضح قائد القوات الجوية أنه ترتب على قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو تغير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول الجوار، وفرضت على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا مما ألقت على عاتق القوات الجوية مهامًا إضافية مثل تأمين حدود مصر على جميع المحاور الاستراتيجية على مدار الساعة بالتعاون الوثيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة، فتم إحباط الكثير من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود على مختلف الاتجاهات.وأشار إلى أن الدور البارز للقوات الجوية تجلى عبر مشاركتها الفعالة فى القضاء على العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء بمناطق رفح، الشيخ زويد والعريش، وكذلك مكافحة تسلل العناصر الإرهابية عبر الشريط الحدودى لدول الجوار لتجفيف منابع الإرهاب الأسود والعمل بكل حسم لتدمير البؤر الإرهابية، كما تقوم القوات الجوية برصد وتتبع ومكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية التى تؤثر على الأمن القومى المصرى بالتنسيق مع كافة عناصر القوات المسلحة.وردا على سؤال عن التدريبات المشتركة، أكد الفريق عباس حلمى، أن القوات الجوية المصرية دائمًا محل تقدير من الدول الشقيقة والصديقة، ويظهر ذلك فى رغبة العديد من الدول فى مشاركة قواتنا الجوية فى التدريبات لتبادل الخبرات ومهارات القتال، فهناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الشقيقة على مدار العام، مثل (اليرموك) مع الجانب الكويتى والتدريب المشترك (زايد) مع الجانب الإماراتى والتدريب المشترك (حمد) مع الجانب البحرينى، والتدريب المشترك (فيصل) مع الجانب السعودى.وقال إن هناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الصديقة، مثل النجم الساطع مع الجانب الأمريكى والبريطانى والفرنسى والإيطالى والتدريب المشترك "كليوباترا" مع الجانب الفرنسى، بالإضافة إلى التدريب المشترك (ميدوزا) مع الجانب اليونانى، والتدريب المشترك (حماة الصداقة) مع الجانب الروسي والكثير من الدول الأخرى.وأشار إلى أنه فى إطار تلك التدريبات يتم الاستفادة من تبادل الخبرات ومهارات القتال المتنوعة مما يزيد من قدراتنا القتالية على مختلف الاتجاهات، وتقوم القوات الجوية ببذل مجهود جوى كبير خلال هذه التدريبات حتى تحقق أقصى استفادة فى جميع التدريبات المختلفة، بالإضافة إلى متابعة ما يتخذه المشاركون فى التدريبات من إجراءات للتحضير والإعداد وتنفيذ إدارة أعمال القتال للخروج بالدروس المستفادة وتعميمها على القوات الجوية.وأوضح أن الركيزة الأولى لنجاح القوات الجوية فى أداء مهامها هو الفرد المقاتل المزود بعقيدة عسكرية وروح معًنوية مرتفعة وقدرة على الأداء الجيد والإلمام التام بمهامه فى السلم والحرب، ويمتلك لياقة ذهنية وبدنية عالية ليصبح قادرًا على استخدام أحدث المعدات، وتلك الصفات هى التى تمكن الفرد من أداء مهامه القتالية بأعلى معدلات الأداء وأقل استهلاك للمعدات والأسلحة والذخائر تحت مختلف الظروف.وقال إن قواتنا الجوية تقوم بمسايرة أحدث الوسائل العلمية فى مجال إعداد الفرد المقاتل بداية من الكلية الجوية بعد تطويرها وصولًا إلى تشكيلاتنا الجوية التى يتم فيها التأهيل من خلال برامج الإعداد التخصصي والبدنى، بالإضافة إلى مساعدات التدريب الأرضية وتنفيذ التدريبات فى ظروف مشابهة لظروف العمليات الحقيقية واستخدام ذخائر العمليات لتحقيق مبدأ الواقعية فى التدريب.وأضاف أن القوات الجوية تقوم بدور مهم لصالح أجهزة الدولة والقطاع المدنى لما لها من قدرة على رد الفعل السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية، فتكون دائمًا فى طليعة الأجهزة التى تبادر بالتدخل السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية واستطلاع المناطق المنكوبة والمعزولة لتحديد حجم الخسائر وتنفيذ أعمال الإخلاء الجوى للمصابين والنقل والإمداد بمواد الإغاثة للمتضررين وكذلك مكافحة الحرائق ومراقبة شواطئنا ومياهنا الإقليمية من التلوث الناتج عن السفن.كما تقوم طائرات الإسعاف الطائر بنقل المصابين من جميع أنحاء الجمهورية إلى المستشفيات لسرعة تلقى العلاج، بخلاف مشاركة القوات الجوية بطائراتها فى أعمال الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحة فى البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر والإخلاء الطبى ومكافحة الزراعات المخدرة، بجانب التنسيق الكامل بين وزارة الداخلية (إدارة مكافحة المخدرات) والقوات الجوية وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، كما تقوم بتنفيذ مشاريع التصوير المساحى لصالح هيئات ووزارات الدولة اللازمة لأعمال التنمية الزراعية، التخطيط العمرانى والنقل والطرق، وتقوم القوات الجوية بنقل مواد الإغاثة إلى الدول المتضررة من الكوارث الطبيعة.وهنأ الفريق محمد عباس حلمى، رجال القوات الجوية من ضباط وصف وجنود بمختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، وأشاد بحفاظهم على مستوى الآداء المتميز وما يبذلونه لرفع كفاءتهم القتالية وصقل مهاراتهم بالتدريب المستمر، ليضربون كل يوم مثالًا للتضحية والبطولات وبأعظم صور الشجاعة والبسالة النادرة.