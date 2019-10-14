"لاشين" يهدي درع "الوطنية للانتخابات" لرئيس النيابة الإدارية

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، بمقر النيابة الإدارية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفدا رفيع المستوى.



ضم الوفد كلا من المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود عبدالحميد، والمستشار ياسر معبدي، والمستشار أحمد عبود، والمستشار هاني محمد علي، والمستشار عبدالسلام محمود، والمستشار محمد أبو ضيف باشا، والمستشار خالد عراق، أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار علاء فؤاد رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز.



وأهدى "لاشين" درع الهيئة الوطنية للانتخابات للمستشار عصام المنشاوي، مؤكدًا الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية.



ومن جانبه، أكد "المنشاوي" الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة في الإشراف على كافة الانتخابات والاستفتاءات وفقًا للقانون، والتي جاء إنشاؤها إيذانًا بميلاد عصر جديد يضمن فيه كل مواطن حقه الدستوري الأصيل في الإدلاء برأيه والتعبير عن إرادته الحرة وسط مناخ من الشفافية والنزاهة إعلاءً لدولة القانون.