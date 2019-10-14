"برلمانى" يدعو لإنشاء جهة مستقلة لتنظيم إعلانات الطرق

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم إعلانات الطرق، من أبرز التشريعات، التي يحرص البرلمان على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للقضاء على ظاهرة العشوائية في إعلانات الطرق.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التشريع الجديد لا بد أن يكون شاملًا، وذلك من خلال إنشاء هيئة قومية مستقلة، أو جهاز قومي، مستقل، مسئول عن كل الإعلانات على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك اشتراطات صارمة من شأنها الحفاظ على المظهر الجمالي، بالإضافة إلى أن هذه الإعلانات تعتبر موردًا من موارد الدولة في حال حُسن استغلالها، ومن الممكن أن يتم فتح الاستثمار في سوق الإعلانات في مصر.



وأضاف "العقاد"، أن منظومة الإعلانات تشهد عشوائية كبيرة، نتج عنها العديد من الحوادث خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ضياع ملايين الجنيهات على الخزينة العامة للدولة، ولهذا لا بد من سرعة خروج التشريع للنور؛ للقضاء على هذه الظاهرة.