ضبط 200 قرص من حبوب الغلال القاتلة بالبحيرة

شنت مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء مجدي القمري مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، والقضاء على الغش التجاري، ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وفحص شكاوي المواطنين ومنع استغلالهم والحفاظ على صحتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



أسفرت الحملة، التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط 200 قرص "سيلفوس" المعروف لحفظ الغلال، بمحل مبيدات زراعية بمدينة دمنهور، لكنه مجهول المصدر ومحظور تداوله لخطورته.



كما تم ضبط 6 محلات جزاره تعرض لحومًا بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعليها أختام مزورة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.