سقوط ديلر حشيش في قبضة أمن مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين، اليوم الاثنين، من القبض على عاطل بحوزته 27 قطعة حشيش مخدر وزنت حوالي 180 جرام بقصد الاتجار.



تلقى اللواء رضا العمدة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة العلمين، يفيد بضبط "ع. ا. خ" 19 سنة، عاطل، مقيم في العلمين، بحوزته 27 قطعة حشيش مخدر وزنت حوالي 180 جراما بقصد الاتجار.



تم التحفظ على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.