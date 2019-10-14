كشف ملابسات العثور على جثة شاب فى النيل بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الإثنين، عن ملابسات العثور على جثة شاب مبلغ بغيابه منذ ما يقرب من أسبوع في نهر النيل.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بالعثور على جثة "محمد قاسم مصطفى"، في منطقة الخزان بمركز أبوتشت شمالي المحافظة.



وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إن أسرة القتيل كانت قد أبلغت باتهامها "مصطفى. ح. م"، 24 عامًا، بأنه وراء تغيب نجلهم وذلك عقب خلافات بينهما بسبب مبلغ مالي قبل تغيبه بساعات قليلة.



وأضاف المصدر، أن المجني عليه فرض عليه إتاوة قيمتها 5 آلاف جنيه، وعقب رفضه هدده، وأثناء وجودهما على كوبري دندرة بمركز قنا، نشبت مشادات بينهما وضع المجنى عليه سلاحه في ظهر المتهم، وأطلق طلقة نارية في الهواء، وبعد شد وجذب بينهما ألقاه المتهم في النيل.