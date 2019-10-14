سقوط عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، والاتجار بمتحصلات نشاطهم الإجرامي، بالقاهرة.



كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد أفادت بتكوين ستة أشخاص، لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط خمسة أشخاص من عناصر التشكيل العصابي، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار، وأجنة حديدية مُستخدمة في ارتكاب الوقائع.



وبمواجهتهم، اعترفوا بسرقة 9 مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كمية من المسروقات لدى عملائهم "سيئي النية"، وهم أربعة أشخاص "سائق، صاحب محل، عاطل، سيدة"، وتصرفهم في باقي المسروقات لدى عملاء آخرين "جارٍ تحديدهم لضبطهم".



باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.