اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل فى الاقتصاد

تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الإثنين، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد في أعقاب الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن يعلن عن الفائز ظهر اليوم.



وكان الأمريكيان ويليام نوردهاوس وبول رومر قد فازا بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2018 مناصفة لجهودهما في "تصميم أساليب لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا: النمو المستدام في الاقتصاد العالمي ورفاهية سكان العالم".



وتقدر قيمة الجائزة بـ 9 مليون كرون (908 آلاف دولار)، وهي نفس قيمة جوائز نوبل الأخرى.



يذكر أن رجل الصناعة السويدي الفريد نوبل، مخترع الديناميت (1833-1896) هو صاحب فكرة جائزة نوبل في جميع المجالات ماعدا الاقتصاد.



ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذكرت في وصية نوبل، جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفريد نوبل.



وأسس ومول الجائزة البنك المركزي السويدي، ومنحت أول مرة عام 1969.



ومن المقرر تسليم جوائز نوبل في العاشر من ديسمبر المقبل، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.