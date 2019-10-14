الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد، إن الأمطار تسقط اليوم الإثنين على أقصى جنوب البلاد وجنوب سيناء والغردقة.



وأكد "عطا"، في تصريحات لـ"الدستور" أنه رغم أننا في الخريف إلا أن الجو في حالة استقرار تام، تنخفض الحرارة أو ترتفع بمعدل درجة واحدة، فضلا عن ارتفاع نسبة الرطوبة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.