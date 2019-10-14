أسعار بطاريات السيارات اليوم

تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأي تلف أو فصل شحن يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها في مناطق خطرة، وترصد "الدستور" أسعار البطاريات الحديثة، صباح اليوم الإثنين، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.



وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا مع تسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، فارتا من 50 إلى 55 أمبير، وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.



وقال المهندس محمد رمضان، خبير في بطاريات السيارات والميكانيكا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهي: إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" لابد من التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما أنه لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضي للقديمة بوقت كافٍ، والتأكد من تاريخ الإنتاج، والشراء من شركات أو محلات موثوق بها، في فترة الضمان وخدمة ما بعد البيع.