ارتفاع أسعار نفط الخليج اليوم.. "الكويتى" بـ59 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، إضافة إلى قرارات أوبك بخفض الإنتاج.



وتعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية إما بخفض الإنتاج أو زيادته.



وتنشر "الدستور" أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، حيث سجل سعر النفط السعودي الخفيف 62.23 دولارًا للبرميل، والنفط السعودي الثقيل 60.18 دولارًا للبرميل، بينما سجل سعر النفط الجزائري 60.54 دولارًا للبرميل، وسعر النفط الإماراتي مزيج مربان 62.41 دولارًا للبرميل.



وسجل سعر النفط الكويتي 59 دولارًا للبرميل، وسعر النفط العماني 61.43 دولارًا للبرميل، وبلغ سعر نفط البصرة خفيف 68.12 دولارًا للبرميل.