شاهد.. صور كنيسة الشهيد مارجرجس بحلوان قبل احتراقها

حصلت "الدستور" على صور كنيسة مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة قبل احتراقها في الساعات الأولى من اليوم الإثنين.



وكان حريق قد شب بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين لإخماد حريق هائل اندلع في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان، حتى تمكنت من السيطرة عليه.