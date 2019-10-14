أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ60.19 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، نحو 32 سنتًا عن أخر تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل؛ بسبب الضعف العام في اقتصادات الدول العالمية الكبرى.



وقامت الوكالة بخفض التوقعات لعام 2019 بواقع 65،000 برميل يوميًا ليصل إلى 1 مليون برميل يوميًا، ولعام 2020 تم خفض التوقعات بواقع 105،000 برميل يوميًا لتصل 1.2 مليون برميل يوميًا.



وأضافت الوكالة، في تقريرها، أنها تتوقع أن يكون النمو في 2019 هو الأضعف منذ 2016؛ وذلك بسبب ظهور دلالات على ضعف الاستهلاك في الدول الرئيسية مثل أوروبا والهند واليابان وكوريا والولايات المتحدة.



كما خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري، لكنها أبقت تقديرت الطلب في 2020 عند نفس مستوياتها دون تغيير.



وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر ليصل إلى 60.19 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر نوفمبر ليصل إلى 54.40 دولار للبرميل.