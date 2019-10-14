استمرار استلام طلبات المهندسين للتعيين بالسكة الحديد

أكدت هيئة السكة الحديد، أنها ما زالت تستقبل طلبات المهندسين بشأن العمل في السكة الحديد، وذلك حتي يوم 22 أكتوبر الجاري، وتتضمن التعينات 150 مهندس ثالث تخصصات "ميكانيكا - كهربا-اتصالات -الكترونيات -مدني-عمارة"، وذلك للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة، والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.



وأوضحت الهيئة أنها تتبع الشفافية في قبول التعينات، وذلك للحصول على كفاءات عالية داخل المرفق تساعد على رفع كفاءته وتطويره، لافتة إلي أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدي المتقدم ليتم قبوله ومنها، الحصول على بكالوريوس هندسة، لا يقل السن عن 21 ولا يزيد عن 31، والتقدير العام في الشهادة الجامعية لديه لا يقل عن جيد.



وأشارت الهيئة إلى الأوراق المطلوبة، تتضمن المؤهل الدراسي، وشهادة الميلاد الكمبيوتر، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وكارنية عضوية نقابة المهندسين، وعدد 4 صور شخصية 4*6، وصحيفة الحاله الجنائية، وأصل الحوالة البريدية.