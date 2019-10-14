القس إيليا رشدى يكشف سر تدمير الحريق لكنيسة مارجرجس بحلوان

كشف القس إيليا رشدي، الكاهن بمنطقة حلوان و15 مايو، أن الحريق الذي اندلع في كنيسة مارجرجس بحلوان تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمبنى الكنيسة، ما أدى إلى تدميرها من الداخل.



وأضاف "رشدي"، في تصريحات له، أن النار التهمت المبنى بسبب بنائه من الخشب بالكامل باستثناء واجهة الكنيسة.



وقال شهود عيان، إن حارس الكنيسة بادر فور اشتعال النيران بإخراج أسطوانات الغاز إلى الخارج ما هون من حجم الخسائر.



كان حريق قد اندلع بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين لإخماد حريق هائل اندلع في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان.